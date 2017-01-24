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Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 31 yaşındaki Burhan Oral öldü, 52 yaşındaki Halil Türkmen yaralandı. Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi, Çakırlar yolu...

Antalya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA’da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 31 yaşındaki Burhan Oral öldü, 52 yaşındaki Halil Türkmen yaralandı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı İlçesi, Çakırlar yolu Boğaayı taş ocakları yakınında meydana geldi. Tüp bayiliği yapan Burhan Oral, çalışanı Halil Türkmen ile birlikte tüp dağıtırken, yolda M.U. ile karşılaştı. Aralarında alacak- verecek anlaşmazlığı olduğu belirtilen Oral ile M.U. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.U., yanındaki tabancayla Burhan Oral ve Halil Türkmen'e ateş etti. Burhan Oral olay yerinde yaşamını yitirdi, Halil Türkmen ise çağırılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Cinayet zanlısı M.U., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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