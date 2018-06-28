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Antalya'da seçim akşamı adliye önündeki olaylara 5 gözaltı

ANTALYA'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği genel seçimleri sonrasında Antalya Adliyesi önünde toplanarak slogan atan gruptan 5 kişi, 'Cumhurbaşkanına Hakaret', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama', 'Türk...

Antalya'da seçim akşamı adliye önündeki olaylara 5 gözaltı
ANTALYA'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği genel seçimleri sonrasında Antalya Adliyesi önünde toplanarak slogan atan gruptan 5 kişi, 'Cumhurbaşkanına Hakaret', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçlarından gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği genel seçimleri sonrasında Antalya Adliyesi önünde toplanan bir grubun, slogan atıp olay çıkardığı belirtildi. Eylemleri gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanmalarına yönelik soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, olayla ilgisi olduğu tespit edilen 5 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığı vurgulandı. Haklarında 'Cumhurbaşkanına Hakaret', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama', 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçlarından soruşturma açılan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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