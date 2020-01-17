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Antalya'da, Sağlık İşleri Daire Başkanı'na yumruklu saldırı
GÜVENLİK 17.01.2020, 16:59
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ramazan Akalın, kiralık hizmet biriminin sahibi M.U.'nun yumruklu saldırısına uğradı. Akalın'ın şikayeti üzerine M.U., gözaltına alındı.
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce önceki yönetim döneminde kiralanan bazı mülklerin kiralarının düşürülmesine yönelik çalışma yürütülüyor. Müfettişlerin kiralık hizmet birimlerinden bazılarının fiyatların çok yüksek olduğuna yönelik raporunun ardından yönetim, mülk sahiplerinin kiraları düşürmesini istedi. Bu çalışma kapsamında, Kepez ilçesinde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak kullanılan, M.U.'ya ait kiralık hizmet biriminin de kirası, güncellenmek istendi. Mülk sahibi M.U., dün saat 15.30 sıralarında, Belediye Hizmet Binası'nda Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ramazan Akalın'ı makamında ziyaret etti. İkili arasında kira konusunda çıkan tartışma sonrası mülk sahibi M.U.'nun, Akalın'a yumrukla saldırdığı iddia edildi. Personelin araya girmesiyle M.U., belediyeden ayrıldı. Akalın, olay yerine çağrılan polislere M.U.'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, Ramazan Akalın'ın şikayeti sonrası M.U.'yu gözaltına aldı.
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce önceki yönetim döneminde kiralanan bazı mülklerin kiralarının düşürülmesine yönelik çalışma yürütülüyor. Müfettişlerin kiralık hizmet birimlerinden bazılarının fiyatların çok yüksek olduğuna yönelik raporunun ardından yönetim, mülk sahiplerinin kiraları düşürmesini istedi. Bu çalışma kapsamında, Kepez ilçesinde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak kullanılan, M.U.'ya ait kiralık hizmet biriminin de kirası, güncellenmek istendi. Mülk sahibi M.U., dün saat 15.30 sıralarında, Belediye Hizmet Binası'nda Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Ramazan Akalın'ı makamında ziyaret etti. İkili arasında kira konusunda çıkan tartışma sonrası mülk sahibi M.U.'nun, Akalın'a yumrukla saldırdığı iddia edildi. Personelin araya girmesiyle M.U., belediyeden ayrıldı. Akalın, olay yerine çağrılan polislere M.U.'dan şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, Ramazan Akalın'ın şikayeti sonrası M.U.'yu gözaltına aldı.
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