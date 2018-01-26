Antalya'da rütbeli 3 askere FETÖ'den tutuklama

ANTALYA, () - ANTALYA'da, rütbeli 3 asker, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki 'mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen rütbeli 4 asker; Antalya, Bursa, Kayseri ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanıp, Antalya'ya getirildi. Sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen askerlerden Antalya'da görevli O.S., Bursa'da görevli Ö.T. ve İzmir'de görevli H.S., tutuklanırken, 1 asker de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
ANTALYA, () - ANTALYA'da, rütbeli 3 asker, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklandı.