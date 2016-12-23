Antalya'da PKK operasyonunda 6 tutuklama

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Antalya'da terör örgütü PKK/KCK adına eylem ve faaliyetlerde bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Aralık'ta düzenlenen operasyonda M.A, F.Y, N.A, F.A, M.F, R.B. ve H.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, H.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK/KCK'nın eylem ve talimatları doğrultusunda güvenlik güçlerine yönelik taşlı, molotofkokteylli, el yapımı bombalı ve havai fişekli saldırı düzenledikleri belirlenen şüphelilerin, sosyal paylaşım sitelerinde terör örgütü PKK/KCK üyesi veya destekçisi olduklarını belli edecek şekilde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, örgütte silahlı faaliyet gösteren veya etkisiz hale getirilen teröristlerin fotoğraflarını, yaptıkları eylemlerin görüntülerini paylaştıkları belirlendi.