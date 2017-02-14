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Antalya'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 1'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın...

Antalya'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 1'i kadın 10 kişi gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket eden gruba yönelik teknik ve fiziki takibin ardından, belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütüyle işbirliği halinde olan ve Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türkiye getirilişinin 18'inci yıldönümü nedeniyle eylem yapacağı olasılığı olduğu öne sürülen 1'i kadın 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin yol kapama, araç taşlama, çöp konteynerleri ve lastikleri ateşe verme, güvenlik güçleri ile kamu binalarına molotofkokteylli saldırı hazırlığında oldukları kaydedildi. Sağlık kontrolü sonrasında parmak izi alınan şüpheliler, ifadelerine başvurulmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

 

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