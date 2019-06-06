Antalya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), ()- ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Süleyman İnce (39), yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Kumluca-Antalya karayolu Olimpos mevkiinde meydana geldi. G.K. (23) yönetimindeki 38 NL 814 plakalı otomobil, iddiaya göre karşı yönden gelen Süleyman İnce yönetimindeki 07 AAP 925 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan İnce, başına ve vücuduna aldığı darbeler nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. İnce'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü G.K. ise gözaltına alındı.

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