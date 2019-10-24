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Antalya'da otluk ve çalılık alanda yangın
ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda, yine yangın çıktı. Yerleşim yerleri yakınındaki yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürülürken, aynı alanda dün de yangın çıkmıştı. Yangın, saat 13.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi...
GÜVENLİK 24.10.2019, 14:42
ANTALYA'da otluk ve çalılık alanda, yine yangın çıktı. Yerleşim yerleri yakınındaki yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürülürken, aynı alanda dün de yangın çıkmıştı.
Yangın, saat 13.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Vatandaşların söndürmeye çalıştığı yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Aynı alanda dün de yangın çıkmıştı.
Yangın, saat 13.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. Rüzgârın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Vatandaşların söndürmeye çalıştığı yangına, Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Aynı alanda dün de yangın çıkmıştı.
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