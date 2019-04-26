Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Heyelan riski taşıyan 278 konut ve 232 iş yeri tahliye ediliyor
Heyelan riski taşıyan 278 konut...
Beyoğlu'nda taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Taciz iddiası; mahalleli sokağa döküldü
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü sayısı 253
Sri Lanka Sağlık Bakanlığı: Ölü...
Sao Tome ve Principe'de gemi battı: 7 ölü
Sao Tome ve Principe'de gemi...

Antalya'da otelde çıkan yangın panik yarattı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 4 yıldızlı otelde çıkan yangın, hasara yol açtı. Yangın, saat 21.00 sıralarında Side Turizm Merkezi'nde, 4 yıldızlı bir otelin zemin katındaki hamam ve sauna bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıktı....

Antalya'da otelde çıkan yangın panik yarattı
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 4 yıldızlı otelde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Side Turizm Merkezi'nde, 4 yıldızlı bir otelin zemin katındaki hamam ve sauna bölümünde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını fark eden işletme sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Acil çağrı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri bir yandan oteli tahliye ederken diğer yandan da yangına müdahale etti. Ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tahliye edilen tatilciler ise çevredeki başka otellere yerleştirildi.  
İtfaiye ve jandarma, hasara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328