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Antalya'da otel personelini taşıyan midibüs devrildi: 6 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde, otel personelini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele personel taşıyan...

Antalya'da otel personelini taşıyan midibüs devrildi: 6 yaralı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde, otel personelini taşıyan servis midibüsünün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı.
Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele personel taşıyan Alptekin Akkaya'nın kullandığı 07 C 82265 plakalı midibüs, Karadayı Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol dışına çıktı. Tek şeritli yolun dışına çıkan midibüs beton elektrik direğine çarparak şarampole devrildi. 14 personelin bulunduğu midibüste şoför Alptekin Akkaya ile 5 personel yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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