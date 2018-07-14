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Antalya'da orman yangını

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da çıkan yangında, 3 hektar ormanlık alan zarar gördü. Yangın, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın...

Antalya'da orman yangını

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA'da çıkan yangında, 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi'nde anızlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler bölgedeki ormana sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Antalya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 12 arazöz, 3 yangın söndürme helikopteri, bir amfibi uçak, 2 dozer ve 50 yangın işçisiyle müdahale edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 5 hektar tarım alanı ile 3 hektar ormanlık alanı zarar gördü.

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