Antalya'da organize çete operasyonu: 30 gözaltı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da organize suç örgütüne yönelik polisin düzenlediği operasyonda, 3'ü avukat 30 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır yürüttükleri teknik ve fiziki çalışmalar sonrası önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın yaptı. Baskınlarda liderliğini İ.H.P.'nin yaptığı ve silahlı suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 3'ü avukat 30 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.