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Antalya'da olası faciadan dönüldü

ANTALYA'da ot ve çalılık alanda çıkan yangın, bölgede bulunan plastik boru ve tesisat deposuna sıçradı. Alevler, depodaki azot tanklarına ulaşamadan söndürüldü. Yangın, Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi Kızılarık Caddesi'ndeki...

Antalya'da olası faciadan dönüldü
ANTALYA'da ot ve çalılık alanda çıkan yangın, bölgede bulunan plastik boru ve tesisat deposuna sıçradı. Alevler, depodaki azot tanklarına ulaşamadan söndürüldü.
Yangın, Muratpaşa İlçesi Kızılarık Mahallesi Kızılarık Caddesi'ndeki boş arazide bugün saat 16.30 sıralarında başladı. Bilinmeyen bir nedenle ot ve çalılık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İtfaiye geldiği sırada alevler arazide bulunan ve içerisinde plastik boru ve tesisat malzemelerinin bulunduğu depoya sıçradı. Mahalle sakinleri ellerine geçirdikleri kovalarla yangına müdahale ederken, içeride azot tankları bulunduğunun söylenmesi paniğe neden oldu. İtfaiye erleri azot tanklarının bulunduğu bölgeyi çevreleyen demir sacları keserken, polis de tankların patlama olasılığına karşı yakında bulunanları uzaklaştırdı.
Kesilen demir saclardan içeri giren itfaiye erleri, alevler azot tanklarına sıçramadan söndürdü. Azot tanklarının patlaması halinde olası büyük bir facia görülebileceği belirtildi. Bölgede bulunanlar itfaiye erlerine ve dumandan etkilenenlere ayran ikram etti. Yangın kısa süren çalışmanın ardından tamamen kontrol altına alındı.

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