Antalya'da mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldı

ANTALYA'nın Konyaaltı kırsalında mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı.Konyaaltı kırsalında mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter ile kurtarılırken, o anların görüntülerini Antalya Valisi Münir Karaloğlu sosyal medya hesabından paylaşarak, mahsur kalan ve kurtarılan kişilere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Münir Karaloğlu kurtarma operasyonuyla ilgili paylaştığı görüntülerde, Konyaaltı ilçesi kırsalında mahsur kalan üç gencin Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kurtarıldığını belirterek, "ABD filmlerinde gördüğümüz kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Sahil Güvenlik ekibimizi kutluyor, gençlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.Görüntülerde, Sahil Güvenlik helikopterinden kayalık bölgede sarkıtılan çelik halatla bir personelin mahsur kalan gençleri helikoptere çıkarması bulunuyor.

FOTOĞRAFLI