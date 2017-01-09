Antalya'da korkutan yangın

ANTALYA'da 3 katlı binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın korkuya neden oldu. Tahliye edilen binadaki yangın, diğer katlara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Muratpaşa İlçesi Kızılsaray Mahallesi 68 Sokak'ta Ilgın Apartmanı'nın en üst katında Duygu Şen'in oturduğu dairede, saat 16.30 sıralarında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Evin salonunda başlayan yangın, büyüyerek balkona sıçradı. Daireden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri, itfaiye ve polise haber verdi. Yangın sırasında evde bulunan Duygu Şen alevleri fark edince hemen dışarı çıktı. Gelen itfaiye ekipleri, yangının sıçrama olasılığına karşı binayı tahliye ederek alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın, maddi hasara yol açtı. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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