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Antalya'da kazada ölen doktor, Gelibolu'da toprağa verildi

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Aile Hekimi Kemalettin Şahin (56), bugün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde toprağa verildi. Kaza, önceki gün Akseki- Seydişehir...

Antalya'da kazada ölen doktor, Gelibolu'da toprağa verildi
ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Aile Hekimi Kemalettin Şahin (56), bugün Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde toprağa verildi.
Kaza, önceki gün Akseki- Seydişehir yolunun Alacabel mevkisi yakınlarında meydana geldi. Seydişehir yönüne giden Kemalettin Şahin yönetimindeki 42 LB 799 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mahmut Kanık'ın (42) kullandığı 32 SB 432 plakalı, boş sebze kasası yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Aile Hekimi Kemalettin Şahin, yaşamını yitirirken, kamyonda yolcu olarak bulunan Alibey Öztop (55) ise yaralandı.
Evli ve 2 çocuk babası Dr. Kemalettin Şahin için ailesinin ve kendisinin vasiyeti üzerine çok sevdiği Gelibolu’da cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gelibolu Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Özacar, Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi Başhekimi Burak Demirca, siyasi parti temsilcileri, doktorun meslektaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Gazi Süleyman Paşa Cami'nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Dr. Kemalettin Şahin'in cenazesi, Alaeddin Kalfa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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