Antalya'da kaçak ve sahte içki operasyonu

ANTALYA'nın Manavgat ve Kemer ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlarda 456 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi içki ve alkol ürünleri pazarlamaya çalışan kişi ve iş yerlerine yönelik çalışma yaptı. Jandarma ekipleri bu kapsamda Manavgat ve Kemer ilçelerinde iki iş yerinde yaptığı incelemede, 456 litre kaçak ve sahte içki gele geçirdi. Kaçak içki satan iki kişi hakkında işlem yapıldı.Diğer yandan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yıl boyunca yapılan baskınlarda ise toplam 56 bin 203 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirdi.