Antalya'da kaçak kazıda patlama: 1 ölü, 1 yaralı (2)

4 ŞÜPHELİ SERBEST

Konyaaltı ilçesinde Doyran Mahallesi Manastır mevkisinde kaçak kazı sırasında emlakçı Tevfik Sabuncular'ın (41) öldüğü, asansör işiyle uğraşan Kenan Gambuk'un (34) da yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler İ.E., Y.K., A.B. ve Y.Y., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarma ve Antalya Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgedeki incelemelerini sürdürürken, şüphelilerin yaklaşık 20 gündür lahitlerin bulunduğu alanda izinsiz kazı yaptığı tespit edildi.

TAŞIN İÇERSİNDE UNUTTUKLARI PATLAYICI PATLAMIŞ

Şüphelilerin kazı yaptıkları çukurdaki taşın içerisine birkaç gün önce yerleştirdikleri patlayıcıyı unuttuğu, dün gece aynı taşı farklı bölümden delmeye çalışırken patlamanın meydana geldiği kaydedildi.

Patlamaya neden olan malzemenin belirlenebilmesi için örneklerin laboratuvar incelemesine gönderileceği belirtildi.