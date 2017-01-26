Antalya'da IŞİD üyesi 9 kişi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin geçen hafta düzenlediği operasyonda, 4'ü Çinli, 2'si de Pakistanlı 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Terör örgütünün propagandasını yapma' suçlarından tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin geçen hafta düzenlediği operasyonda, 4'ü Çinli, 2'si de Pakistanlı 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldıkları 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Terör örgütünün propagandasını yapma' suçlarından tutuklandı.