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Antalya'da, iş merkezinin çatı katında yangın (1)
GÜVENLİK 22.01.2020, 09:41
ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki iş merkezinin çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan, 8 katlı iş merkezinin çatı katında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çatı katının izolasyonunun plastik olması nedeniyle alevler, kısa sürede büyüdü. Bölgeye ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İş merkezinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın bürosu da bulunuyor.
Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan, 8 katlı iş merkezinin çatı katında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çatı katının izolasyonunun plastik olması nedeniyle alevler, kısa sürede büyüdü. Bölgeye ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İş merkezinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın bürosu da bulunuyor.
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