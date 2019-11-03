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Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
ANTALYA’nın Serik ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında Serik’e bağlı Gebiz Mahallesi Töngüşlü yolunda meydana geldi. Özay Şimşek (42) yönetimindeki 07 YHP 28 plakalı...
GÜVENLİK 02.11.2019, 21:21
ANTALYA’nın Serik ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Serik’e bağlı Gebiz Mahallesi Töngüşlü yolunda meydana geldi. Özay Şimşek (42) yönetimindeki 07 YHP 28 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Çankaya (28) yönetimindeki 07 BCY 27 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobillerden biri şarampolden yuvarlandı. Kazada Özay Şimşek ile aynı otomobilde bulunan Fatmana Şimşek (50), Gülsüm Şimşek (11), Muhammet Şimşek (9) ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Olcay Çankaya (16) yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar hastaneye götürüldü. Yaralılardan 4’ü Antalya’daki hastanelere sevk edilirken, Gülsüm Şimşek’in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Serik’e bağlı Gebiz Mahallesi Töngüşlü yolunda meydana geldi. Özay Şimşek (42) yönetimindeki 07 YHP 28 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Çankaya (28) yönetimindeki 07 BCY 27 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kontrolden çıkan otomobillerden biri şarampolden yuvarlandı. Kazada Özay Şimşek ile aynı otomobilde bulunan Fatmana Şimşek (50), Gülsüm Şimşek (11), Muhammet Şimşek (9) ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Olcay Çankaya (16) yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar hastaneye götürüldü. Yaralılardan 4’ü Antalya’daki hastanelere sevk edilirken, Gülsüm Şimşek’in sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
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