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Antalya'da huzur uygulaması

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,() - ANTALYA'da, 1400 polisin katılımıyla yapılan 'Huzur Akdeniz Uygulaması’nda bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tüfek, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki biri kadın 2 kişi gözaltına alındı. Antalya...

Antalya'da huzur uygulaması

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,() - ANTALYA'da, 1400 polisin katılımıyla yapılan 'Huzur Akdeniz Uygulaması’nda bir otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tüfek, tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi, araçtaki biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.
Antalya kent merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı Huzur Akdeniz Uygulaması-5 gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme müdürlüklerine bağlı 1400 polis katıldı. Deniz Şube Müdürlüğü ekiplerinin denizde önleme aldığı uygulamada polis helikopteri de havadan destek verdi.
İki aşamalı uygulamanın birinci aşamasında belirlenen noktalarda araçlar üzerinde uygulama yapıldı. Kontrol noktalarında araçlar durdurularak kimlik ve sürücü belgesi kontrolü yapılırken, şüpheli görülen araçlar ise arandı. İkinci aşamada ise işyerlerinde işletme ruhsatı ve kimlik kontrolü yapıldı. Evrak eksiği bulunan işletmeler hakkında işlem yapılırken, hakkında yakalama ve arama kararı bulunan şüpheliler gözaltına alındı.
ARAÇTA SİLAH VE UYUŞTURUCU YAKALANDI
Muratpaşa ilçesi Hasan Subaşı Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, 26 VZ 791 otomobili durdurdu. Aracın bagaj kısmında av tüfeği, araç içerisinde ise bir tabanca ve bu silahlara ait dolu mermiler ele geçirildi. Aracın farklı bölgelerinde ise bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat bulundu. Silah ve uyuşturucuya el konulurken, araçtaki biri kadın iki kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Çiftin yanındaki 10 yaşlarındaki erkek çocuk ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

 

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