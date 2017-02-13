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Antalya'da gözaltına alınan 9 DEAŞ şüphelisi adliyede

ANTALYA'da, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye vatandaşı 9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri...

Antalya'da gözaltına alınan 9 DEAŞ şüphelisi adliyede
ANTALYA'da, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye vatandaşı 9 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Suriye vatandaşı 9 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadeleri alınan şüpheliler, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Suriye'de çatışma bölgesiyle irtibatlı olduğu belirtilen şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'ın sosyal medyada propagandasını yaptıkları ifade edildi. Şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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