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Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı

ANTALYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın...

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 gözaltı
ANTALYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün, üyelerini gizlemek için oluşturduğu 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 eve yapılan operasyonda, Yrd.Doç.Dr. Selçuk Uçar ile kardeşi Ali Uçar, öğretmenler Ahmet Duman ve Erkan Bulut gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda 15 bin lira ile bin 500 doların yanı sıra cep telefonları, taşınabilir modemler, 3 tablet, el yazması dokümanlar, örgütsel kitaplar ve 4 taşınabilir bellek ele geçirildi.
Haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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