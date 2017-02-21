Antalya'da FETÖ sanığı polislerin yargılanmasına başlandı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilip haklarında 'terör örgütü üyeliği'nden dava açılan 22 eski polisin yargılanmasına başlandı. 19'u tutuklu 22 sanık, 15 Temmuz'da darbecilere karşı görev yaptıklarını ileri sürerek, suçlamaları kabul etmedi.

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen 22 polis hakkında açılan davanın görülmesine Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Aralarında emniyet müdürü ve ilçe emniyet amirilerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 22 sanık, terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Bazıları Bank Asya'da hesap açtırıp, çocuklarını terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddia edilen okullara ve dershanelere gönderip, telefonlarında kriptolu haberleşme sistemi 'ByLock' programı tespit edilen sanıklar, suçlamaları kabul etmedi.

Sanıklardan komiser yardımcısı İbrahim S., kendi halinde yaşayan bir memurken terör örgütü üyeliği suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etti. İbrahim S., darbe girişimi sırasında darbecilere karşı Topçular'daki Tugay Komutanlığı önünde 40 saat aralıksız görev yaptığını söyledi. Buna karşılık 18 Temmuz günü İçişleri Bakanlığı'nca açıağa alındığını, ardından tutuklandığını belirten İbrahim S., "Ben bu vatan için şehit olmayı göze almış biriyim" dedi.

Akseki Emniyet Amiriyken 18 Temmuz'da açığa alınıp ardından tutuklanan Aşır Y. de suçlamaları kabul etmedi. Kendisinin terör örgütü üyesi değil, terörle mücadele eden bir gazi olduğunu savunan Aşır Y., "Ben 15 Temmuz gecesi sabaha kadar Akseki'de görev yaptım. İlçenin en rütbeli amiri bendim. Ertesi gün görevime devam ettim. Ben geçmişte Silopi'de görev yaptım. El bombasıyla yaralandım. Halen vücudumda 30 civarında şarapnel parçasıyla yaşayan bir gaziyim. Açığa alınınca Kırşehir'deki ablamın evine misafirliğe gitmiştim. Ablamın evinde gözaltına alındım. ByLock kullandığıma ilişkin iddiaları da kabul etmiyorum. Ben böyle bir programı ne indirdim, ne kullandım" dedi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısıyken açığa alınıp meslekten ihraç edilip tutuklanan Öner D. de 15 Temmuz gecesi kendisine bağlı çevik kuvvet ekipleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığı önünde görev yaptığını söyledi. Suçlamaların hiçbirini kabul etmeyen Öner D., tahliyesini talep etti. Muratpaşa Meydan Polis Merkezi Amiriyken açığa alınıp tutuklanan İhsan K. de 'ByLock' programı kullanmadığını ileri sürdü. FETÖ üyesi olmadığını belirten İhsan K., "15 Temmuz gecesi polis merkezinin amiri olarak görevimin başındaydım. İlçe emniyet müdürünün talimatıyla 16 Temmuz saat 14.00'e kadar beraberimdeki 15 memur arkadaşla görev yaptık" dedi. Antalya Hava Limanı Büro Amiriyken açığa alınan Nurettin Ç. de suçlamaları kabul etmedi.

Pazartesi günü başlayan duruşma devam ediyor.