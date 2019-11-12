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Antalya'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
ANTALYA'nın Finike ilçesinde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlenen...
GÜVENLİK 12.11.2019, 15:54
ANTALYA'nın Finike ilçesinde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.
Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, terör örgütünün kapatılan banka hesap hareketleri incelenen 6 kişi gözaltına alındı. ByLock görüşmeleri sırasında isimleri tespit edilen şüphelilerin, 2015 yılında Bank Asya faaliyetlerinin durdurulduğu gün Kumluca şubesi önünde eylem yaparak, destek amaçlı para yatırmaya çalıştıkları, ayrıca örgütsel dernek üyeliklerinin bulunduğu iddia edildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, terör örgütünün kapatılan banka hesap hareketleri incelenen 6 kişi gözaltına alındı. ByLock görüşmeleri sırasında isimleri tespit edilen şüphelilerin, 2015 yılında Bank Asya faaliyetlerinin durdurulduğu gün Kumluca şubesi önünde eylem yaparak, destek amaçlı para yatırmaya çalıştıkları, ayrıca örgütsel dernek üyeliklerinin bulunduğu iddia edildi. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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