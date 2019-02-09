Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı:...
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' füze tatbikatına hazırlanıyor
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı'...
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...
Interpol ile Europol tarafından aranan Rus terörist, Kayseri'de yakalandı
Rus terörist, Kayseri'de yakalandı

Antalya'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne...

Antalya'da FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. FETÖ üyeliği suçundan aranan şüphelilerin gizlenmesi ve barınması amacı ile hücre evleri ayarlayan, bu evlerin iaşe ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşılayan, cezaevinden tahliye olan terör örgütü şüphelilerini ve ailelerini ziyaret eden, ayarladıkları evlerde örgütsel toplantılar düzenleyen kişilere yönelik, 27 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, hakkında aranma kaydı bulunan 12 kişinin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, tasnifi devam eden çok sayıda dijital materyal, 3 sahte kimlik, 10 bin 320 dolar, 870 euro ile birçok örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328