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Antalya'da FETÖ'den tutuklu 18 polisten 4'ü tahliye edildi

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ üyesi olmaktan yargılanan 22 polisle ilgili davanın ilk duruşmasında, tutuklu 18 polisten 4'ü tahliye edildi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra mesleklerinden ihraç edilen 22 polis hakkında silahlı...

Antalya'da FETÖ'den tutuklu 18 polisten 4'ü tahliye edildi

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ üyesi olmaktan yargılanan 22 polisle ilgili davanın ilk duruşmasında, tutuklu 18 polisten 4'ü tahliye edildi.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra mesleklerinden ihraç edilen 22 polis hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması iki gün devam etti. Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuklu 18 sanık ile tutuksuz 4 sanık ile avukatları hazır bulundu. FETÖ ile irtibatlı okullara ve dershanelere çocuklarını gönderip, Bank Asya'da hesap açtırdıkları iddia edilen sanıklardan 14'ünunun ise örgütün kriptoli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürüldü. Sanıklardan hiçbiri suçlamaları kabul etmedi. ByLock programını indirmediklerini ve kullanmadıklarını da belirten sanıklar, MİT'ten gelen raporların istihbari bilgi olduğunu ve delil mahiyetinde olmadığını ileri sürdü.
Mahkeme, telefonlarında ByLock tespit edilmeyen sanıklardan Nizamettin Ö., Hümmet B., Alaaddin İ. ve İbrahim S.'nin adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Telefonlarında ByLock olduğu iddia edilen 14 sanığın tahliye talebi ise reddedildi.
 

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