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Antalya'da FETÖ'den toplam 1408 kişi tutuklandı

ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında toplam 3 bin 867 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1408 kişi tutuklandı. Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi nedeniyle...

Antalya'da FETÖ'den toplam 1408 kişi tutuklandı

ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında toplam 3 bin 867 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1408 kişi tutuklandı.
Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'anayasayı ihlal', 'cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik' suçlarından başlatılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda 67 kişinin gözaltında, 1408 kişinin tutuklandığı, 445 kişinin ise firarda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"1156'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 1760 kişi serbest bırakıldı. 474 kamu görevlisi açığa alınırken, 1793 kişinin ise ihraç/iş akdi feshedildi. 19 kişi emekliliğe sevk edilirken, 300 kamu görevlisi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 867, idari işlem sayısı ise 2 bin 586'dır."

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