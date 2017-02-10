Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Pence ile telefonda görüştü
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı...

Antalya'da FETÖ'den toplam 1397 kişi tutuklandı

ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında toplam 3 bin 779 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1397 kişi ise tutuklandı. Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi nedeniyle...

Antalya'da FETÖ'den toplam 1397 kişi tutuklandı

ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında toplam 3 bin 779 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1397 kişi ise tutuklandı.
Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'anayasayı ihlal', 'cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik' suçlarından başlatılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda 15 kişinin gözaltında, 1397 kişinin tutuklandığı, 446 kişinin ise firarda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"1149'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 1742 kişi serbest bırakıldı. 474 kamu görevlisi açığa alınırken, 1783 kişinin ise ihraç/iş akdi feshedildi. 19 kişi emekliliğe sevk edilirken, 295 kamu görevlisi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 779, idari işlem sayısı ise 2 bin 571'dir."



 



 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.