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Antalya'da FETÖ'den toplam 1216 kişi tutuklandı

ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında toplam 3 bin 578 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1216 kişi ise tutuklandı. Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi...

Antalya'da FETÖ'den toplam 1216 kişi tutuklandı

ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında toplam 3 bin 578 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 1216 kişi ise tutuklandı.
Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da FETÖ/PDY'nin darbe girişimi nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'anayasayı ihlal', 'cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs', 'halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik' suçlarından başlatılan soruşturmaların devam ettiği belirtildi.
Bu kapsamda 59 kişinin gözaltında, 1216 kişinin tutuklandığı, 525 kişinin ise firarda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"1080'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 1635 kişi serbest bırakıldı. 542 kamu görevlisi açığa alınırken, 1525 kişinin ise ihraç/iş akdi feshedildi. 21 kişi emekliliğe sevk edilirken, 262 kamu görevlisi göreve iade edildi. Toplam adli işlem sayısı 3 bin 578, idari işlem sayısı ise 2 bin 350'dir."

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