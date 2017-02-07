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Antalya'da FETÖ'den 7 tutuklama

ANTALYA () - ANTALYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması...

Antalya'da FETÖ'den 7 tutuklama

ANTALYA () - ANTALYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen, bir müezzin ve ebenin de aralarında bulunduğu 8 kişi, savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklanırken 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edildi.  

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