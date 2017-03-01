Antalya'da FETÖ'den 6 kişi tutuklandı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Antalya'da 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında aralarından doktor, hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve bir yurt müdürünün de bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.B.D, E.A., S.B., E.K., T.K. ve S.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, M.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.