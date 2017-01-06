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Antalya'da FETÖ'den 2 tutuklama

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () - ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı, 18'i adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı. Gazipaşa'da FETÖ/PDY soruşturması...

Antalya'da FETÖ'den 2 tutuklama

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), () - ANTALYA'nın Gazipaşa İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 2'si tutuklandı, 18'i adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.
Gazipaşa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Aktaş, Ak Parti eski İlçe Başkanı Bahattin Akşit'in de aralarında bulunduğu 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün önce sağlık kontrolünden geçirildi, ardından adliyeye sevk edildi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüphelilerin ifade işlemleri sabah saatlerinde sona erdi. Yargılama sonunda Durmuş Köse ve Ali Kalaycı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken Mustafa Aktaş, Bahattin Akşit, Celalettin Oktay, Mustafa Yıldız, Hilal Yüksel, Süleyman Topsakal, Seyit Doğan, Bilal Yüksel, Mehmet Akçakaya, İbrahim Torun, Murat Büyükakça, Meral Oktay, Nurgül Özen, Nurgül Uysal Tosun, Tayfun Sözel, Yusuf Sertgöz, Musa Ekinci ve Uğurcan Özdemir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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