Antalya'da falezler üzerinden yamaç paraşütünü ceza

ANTALYA'da falezler üzerinde yamaç paraşütü yapan 2 kişiye polis tarafından cezai işlem uygulandı. Sahilde yamaç paraşütleriyle antrenman yapan 2 sporcuya da ceza yazıldı.Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı falezler üzerindeki varyantlarda meydana geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Antalya Valiliği'nin ambulans helikopter, Sahil Güvenlik ve polis helikopterlerinin uçuş güzergâhı olduğu gerekçesiyle yasakladığı varyantlar üzerinde yamaç paraşütü yapan 2 kişi, polis tarafından indirildi. Bu sırada sahilde yamaç paraşütleriyle eğitim çalışması yapan 2 kişi ile uçuş yapan diğer 2 kişi hakkında kabahatler kanunu uyarınca cezai işlem yapıldı.Sahilde antrenman yapan Harun İğdeci, aynı sahilde yıllardır eğitim yaptığını belirterek, "Uçtuğumuza dair tutanak tutulacak. Uçan insanlar yüzünden eğitim yapan kişiler de ceza yiyor. Varyanttan uçuş yapmak yasak. Ama yer çalışması yapmak yasak değil. Burada uçuş yapanın yanında, yerde eğitimi yapan biz de ceza yedik. Gereken yerlere başvurumuzu yapıp, cezayı iptal ettirme yoluna gideceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI