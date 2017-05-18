Antalya'da eski savcı ByLock'tan tutuklandı

Mustafa KOZAK / ANTALYA, () - ANTALYA'da 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilip, FETÖ soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan Cumhuriyet Savcısı Y.P., telefonunda ByLock tespit edilmesi üzerine tekrar gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen eski savcı, ByLock programını bir arkadaşının indirdiğini, ancak hiç kullanmadan sildiğini söyledi. Ancak çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.