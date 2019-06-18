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Antalya'da çocukların 'Kaçırılıyorum' şakası polisi alarma geçirdi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da, iki çocuk tarafından şaka amaçlı balkondan sokağa atılan 'Lütfen yardım, kaçırılıyorum' yazılı kağıt polisi alarma geçirdi.  Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi...

Antalya'da çocukların 'Kaçırılıyorum' şakası polisi alarma geçirdi

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, () - ANTALYA'da, iki çocuk tarafından şaka amaçlı balkondan sokağa atılan 'Lütfen yardım, kaçırılıyorum' yazılı kağıt polisi alarma geçirdi. 
Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1581 Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyenler, kaldırımda üzerinde telefon numarası ile 'Bunu okuyorsan lütfen yardım et. Polisi ara. Telefonumu takip etsin. Lütfen yardım, kaçırılıyorum' ifadeleri yer alan 3 kağıt buldu. Notları okuyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kağıtta yazan telefonun Denizli'de bir doktora ait olduğunu ve doktorun konudan bilgisinin olmadığını belirledi.
Çevredeki evlerde inceleme yapan polis ekipleri, yardım çağrısı bulunan kağıtları biri 10 diğeri 15 yaşında iki çocuğun, şaka amacıyla balkondan kaldırıma attıklarını tespit etti. 
Olayla ilgili tutanak tutan polis, çocukları uyararak sokaktan ayrıldı.  

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