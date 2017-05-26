Antalya'da 'ByLock'tan 9 tutuklama

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gözaltına alınan değişik mesleklerden 13 şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.