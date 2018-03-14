Antalya'da ByLock mağduru, belediye daire başkanına beraat

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ByLock mağduru İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğurcan Ecemiş, 10 yıl hapisle yargılanıp 9 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat etti. Ecemiş, son KHK ile belediyedeki görevine iade edildi.

Geçen yıl mart ayında cep telefonunda FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock tespit edildiği gerekçesiyle tutuklanarak 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğurcan Ecemiş, 9 ay tutuklu kaldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 11 bin 480 kişinin iradesi dışında Bylock'a yönlendirildiği yönündeki kararı üzerine 7 Aralık'ta serbest bırakılan Uğurcan Ecemiş, şubat ayında da 697 numaralı KHK ile belediyedeki görevine iade edildi.

BYLOCK İZİNE RASTLANMADI

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen davanın duruşması sonunda Ecemiş'in üzerine atılan suçtan beraatına karar verildi. Karar sonrası konuşan Uğurcan Ecemiş, her aşamada adaletin tecelli edeceğine inancının tam olduğunu söyledi. Ecemiş, “Şahsıma yapılan suçlamaların, beraat kararıyla birlikte bir kez daha asılsız ve yanlış olduğu kanıtlandı. Yargılama süresi boyunca benim ve ailemin hakkında yapılan tüm araştırmalar ve dijital incelemeler sonucunda ByLock kullanımının telefonlarımızda izine bile rastlanılmadığı, herhangi bir banka kaydımızın veyahut konu edilen suç örgütü üyeleriyle herhangi bir irtibatımızın olmadığı resmi makamlar tarafından tespit edildi" diye konuştu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Zorlu süreçte kendisinin ve ailesinin haklı çıkacağına, adaletin mutlaka tecelli edeceğine inancının sonsuz olduğunu belirten Uğurcan Ecemiş, “Bana inanan ve güvenen herkese teşekkür ediyorum. Yıllarca bu vatan için silahlı terör örgütüyle mücadele etmiş bir vatan evladı olarak gerek 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve gerekse Afrin'de vatanımız ve demokrasimiz için canını veren bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

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