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Antalya'da aynı yerde 2 köpek daha kaledildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da geçen Ocak ayında 2 kedi ile 12 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü bölgede, bu kez de 2 köpek av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu. Hayvan severleri tedirgin eden olay, sabah saatlerinde...

Antalya'da aynı yerde 2 köpek daha kaledildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da geçen Ocak ayında 2 kedi ile 12 köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü bölgede, bu kez de 2 köpek av tüfeğiyle öldürülmüş bulundu.
Hayvan severleri tedirgin eden olay, sabah saatlerinde Kepez İlçesi Duraliler Mahallesi'nde meydana geldi. Pastane sahibi olan Hüseyin Kılar, 3 gün önce kaybolan Golden cinsi 'Efe' adlı köpeği ile başka bir köpeği, boş bir arazide av tüfeğiyle öldürülmüş halde buldu.
Aynı mahallede sürekli hayvanların öldürüldüğünü dile getiren Kılar, "Komşularımızdan hayvanlarının kaybolduğu ve öldüğünü duyuyorduk. Ancak ilk kez benim başıma geldi. Köpeğimi üç gün boyunca her yerde aradım. Sosyal medyada bulunması için paylaşımlar yaptım. Ancak sonuç alamadım. Sabah saatlerinde ise öldürülmüş buldum. Böyle bir vahşet olamaz. Yetkililer artık buna bir çare bulsun"dedi.
2 ay önce de mahalle sakinleri, aynı bölgede 12 köpek ve 2 kediyi zehirlenerek öldürülmüş halde bulmuştu.

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