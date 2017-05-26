Antalya'da avukata 'ByLock' tutuklaması

Mustafa KOZAK / ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat M.S.Ü. tutuklandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süredir yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından avukat M.S.Ü.'yü dün sabah Konyaaltı İlçesi'nde gözaltına aldı. Antalya Barosu'na kayıtlı avukat M.S.Ü., Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı, kapatılan Bank Asya'da parasal faaliyetleri de bulunduğu iddia edilen M.S.Ü., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Mustafa KOZAK / ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan avukat M.S.Ü. tutuklandı.