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Antalya'da askeri araç devrildi: 3 yaralı
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; albay, başçavuş ve 1 asker yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri...
GÜVENLİK 07.10.2019, 18:17
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada; albay, başçavuş ve 1 asker yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, Doğular mevkisinde devrildi. Kazada araçtaki albay, başçavuş ve 1 asker yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza, akşam saatlerinde, Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri araç, Doğular mevkisinde devrildi. Kazada araçtaki albay, başçavuş ve 1 asker yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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