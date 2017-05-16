Antalya'da 52 ton sahte sirke ele geçirildi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da jandarma ekipleri tarafından bir depoya yapılan baskında, 52 ton 455 kilo sahte sirke ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Döşemealtı İlçesi'nde bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda çeşitli firmaların isimlerinin taklit edilerek hazırlanmış 52 ton 455 kilo sahte sirke, tarih atma makinesi ve çeşitli taklit ürün etiketleri ele geçirildi. Olayla ilgili S.A. adlı kişi gözaltına alındı. Sahte sirke, incelenmek üzere Döşemealtı Tarım İlçe Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI