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Antalya'da 3 bin polisle huzur uygulaması

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da polis tarafından kent merkezi ve 5 merkez ilçede 3 bin polisin katılımıyla eş zamanlı 'huzur' uygulaması yapıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik...

Antalya'da 3 bin polisle huzur uygulaması

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da polis tarafından kent merkezi ve 5 merkez ilçede 3 bin polisin katılımıyla eş zamanlı 'huzur' uygulaması yapıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ortak 'huzur' uygulaması yaptı. Antalya merkez ile Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada 3 bin polis görev aldı. Kent merkezinde hemen her kavşaktaki uygulamada alkol muayenesinin yanı sıra Genel Bilgi Taraması (GBT) ve araçlarda arama yapıldı.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE CEZA
Uygulama noktalarında denetim sırasında renkli görüntüler de yaşandı. İçinde 4 kadının bulunduğu bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta arama yaptı. GBT sorgusu sırasında ise kadınlar, görüntü alan basın mensuplarını görünce kameralara poz vermek için yarıştı. Denetimler sırasında 0.90 promil alkollü olduğu belirlenen bir sürücüye 900 TL ceza yazıldı. "Bir bira içtim" diyerek kendisini savunan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, aracı trafikten men edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada asayiş ve huzur uygulamalarının toplumun huzuru için devam edeceği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

 

 

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