Antalya'da 10 IŞİD gözaltısı

Bülent TATOĞULLARI / ANTALYA, () - ANTALYA'da IŞİD operasyonu kapsamında 10 Suriyeli gözaltına alındı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütüne yönelik bu sabah çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 10 Suriyeli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin, Suriye'deki savaş bölgesiyle irtibatlı oldukları belirlendi.
Sağlık kontrolünden geçirilen 10 şüphelinin sorgusu sürüyor.