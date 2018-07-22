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Antalya Aksu'da orman yangını (1)
ANTALYA'nın Aksu ilçesi Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozer yangına müdahale ediyor. FOTOĞRAFLI
22 Temmuz 2018 Pazar 14:48
ANTALYA'nın Aksu ilçesi Kurşunlu mevkiinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 4 dozer yangına müdahale ediyor.
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