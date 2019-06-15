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Antakya'da Habib-i Neccar Dağı'nda yangın

Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, () - HATAY'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'nın eteklerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, alevler ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Antakya'da,...

Antakya'da Habib-i Neccar Dağı'nda yangın

Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY/ HATAY, () - HATAY'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'nın eteklerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, alevler ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Antakya'da, öğle saatlerinde Habib-i Neccar Dağı'nın eteklerindeki İzmir Caddesi üzerindeki sosyal tesislere ait ahşap evlerin bulunduğu bölgeye yakın bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. 
Mahalledeki çocuklar da itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangında herhangi can veya mal kaybı yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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