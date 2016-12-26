Annesiyle tartışan üvey babasını bıçaklayıp öldürdü

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde 19 yaşındaki B.C.G., evine ziyarete gittiği annesiyle tartışan üvey babası 38 yaşındaki İsmail Özeksiz'i karnından bıçaklayıp öldürdü.

Alanya'da oturan B.C.G., dün Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi'nde oturan ve 4 yıl önce eşinden ayrılıp İsmail Özeksiz ile evlenen annesi D. Özeksiz'i ziyarete gitti. Akşam evde oturdukları sırada D. ve İsmail Özeksiz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre sinirlenen B.C.G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla İsmail Özeksiz'i karnından bıçakladı. Olayın ardından eve gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Özeksiz, yaşamını yitirdi. Özeksiz'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis tarafından gözaltına alınan B.C.G. ise ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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