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Annesiyle bağ evine giden kadından 81 gündür haber alınamıyor

Tolga YANIK/SARIVELİLER (Karaman), () - KARAMAN'da, 5 Ekim'de gittiği ve 1 gece kaldığı  bağ evinden dönmeyen Fatma Uyanık'tan (32), 81 gündür haber alınamıyor. Olay, 5 Ekim günü, Sarıveliler ilçesinde meydana geldi. Fatma Uyanık, annesi...

Annesiyle bağ evine giden kadından 81 gündür haber alınamıyor

Tolga YANIK/SARIVELİLER (Karaman), () - KARAMAN'da, 5 Ekim'de gittiği ve 1 gece kaldığı  bağ evinden dönmeyen Fatma Uyanık'tan (32), 81 gündür haber alınamıyor.
Olay, 5 Ekim günü, Sarıveliler ilçesinde meydana geldi. Fatma Uyanık, annesi Zahide Uyanık ile birlikte evlerinden 15 kilometre uzaklıktaki bahçelerine gitti. Buradaki bağ evinde 1 gece kalan anne- kız, ertesi sabah bir süre bahçede çalıştı. Daha sonra anne Uyanık, yalnız başına ilçe merkezine döndü. Zahide Uyanık, havanın kararması ve kızının eve dönmemesi üzerine jandarmaya ve polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bağ evinin bulunduğu bölgeye çok sayıda jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonrası Fatma Uyanık'a ulaşılamayınca çalışmalar durduruldu. 
Kardeşi Fatma Uyanık'tan haber alamadıklarını, olayla ilgili şüphelendikleri birilerinin olduğunu belirten ağabey Ali Uyanık, "Kaybolduğundan beri haber alamıyoruz. Bazı şüphelendiğimiz birileri var; ama elimizde somut delil yok. Gören, duyan olursa bize ulaşsın" dedi.

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