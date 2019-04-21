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Annesinin yıkarken elinden düşürdüğü Melike bebek öldü

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, annesi Fatma Y.'nin banyoda yıkadığı sırada elinden düşürdüğü 25 günlük Melike Y. bebek, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.   Olay, 8 Nisan'da, Gümüşhacıköy ilçesi Arpadere köyünde...

Annesinin yıkarken elinden düşürdüğü Melike bebek öldü
AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, annesi Fatma Y.'nin banyoda yıkadığı sırada elinden düşürdüğü 25 günlük Melike Y. bebek, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.  
Olay, 8 Nisan'da, Gümüşhacıköy ilçesi Arpadere köyünde meydana geldi. Fatma Y., evinin banyosunda 25 günlük bebeği Melike Y.'yi yıkadığı sırada, iddiaya göre elinden kazara düşürdü. Ailesi tarafından Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin ilk müdahalesinde, sıvı kaybı ve sol yanağında morluklar olduğu tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunan bebek, Amasya Sabuncuoğlu Şerafettin Devlet Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği’ne sevk edildi. Burada yapılan kontrollerinde yoğun bakıma alınıp, başında iç kanama da saptanan bebek, tedaviye alındığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün hayatını kaybetti.  
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, anne Fatma Y.'nin, köyde yaklaşık 1 yıl önce de 2,5 yaşında oğlunun düştüğü çeşmenin önündeki su yalağında boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

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